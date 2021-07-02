Normalleşmenin ilk gecesinde silahla yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Konya’da kademeli normalleşmenin ilk gecesinde bir kafede meydana gelen silahlı kavgada ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Subaşı Mahallesi’nde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede iki grup arasında otopark meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kafe çalışanı F.Y. tabancayla ateş ederek, karşı taraftan Ömer Faruk Yücetaş’ı (24) karnından ağır bir şekilde yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı Ömer Faruk Yücetaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kafede yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.Y. (22) ile birlikte F.K. (22) ve O.U.’nun (19) emniyetteki işlemleri devam ediyor.