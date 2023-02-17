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Nizip’te yıkılan bina soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
Gaziantep’in Nizip ilçesinde yıkılan bir bina dolayısıyla yürütülen soruşturmada 2 şüpheli yakalandı.
Asayiş 17.02.2023, 18:01
Gaziantep’in Nizip ilçesinde yıkılan bir bina dolayısıyla yürütülen soruşturmada 2 şüpheli yakalandı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nizip’te deprem nedeniyle yıkılan bir binaya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.