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Nizip’te yıkılan bina soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yıkılan bir bina dolayısıyla yürütülen soruşturmada 2 şüpheli yakalandı.

Asayiş 17.02.2023, 18:01
Nizip’te yıkılan bina soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yıkılan bir bina dolayısıyla yürütülen soruşturmada 2 şüpheli yakalandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nizip’te deprem nedeniyle yıkılan bir binaya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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