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Nizip’te silahlı kavga: 1 yaralı
GAZİANTEP’İN NİZİP İLÇESİNDE ÇIKAN KAVGADA SİLAHLAR ATEŞLENDİ. YAŞANAN OLAYDA BİR KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 27.07.2020, 09:54
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Gaziantep’in Nizip ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Nizip sebze hali meydanında aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateşle müteahhit S.Ç. ayaklarından yaralandı. Yaralı S.Ç. Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken polis yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.
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