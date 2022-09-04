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Nizip’te orman yangını
Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir ormanlık alanın iki farklı bölgesinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Asayiş 04.09.2022, 16:34
Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir ormanlık alanın iki farklı bölgesinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Nizip ilçesinde bulunan Keklik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İki ayrı noktada çıkan yangınların ardından bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangının devam ettiği öğrenildi.
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