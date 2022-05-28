Nizip’te araçlar çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde dönüş aldığı sırada kontrolden çıkan otomobil kavşaktan geçen başka bir araca çarptı. Metrelerce sürüklenen araç refüje çıkarken kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Fatih Sultan Mahallesi’nde Mustafa Kökmen Bulvarı’nda öğlen saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre sürücü U.A. kontrolündeki 27 AKK 512 plakalı Wolkswagen marka otomobil şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil şoför S.P. kontrolündeki 47 LA 808 plakalı Tofaş marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan araç sürüklenerek refüjün üzerine çıktı. İki sürücünün yaralandığı kazada 2 araçta maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüler U.A. ve S.P. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.