Nizip’te 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir iş yerinde 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı. Operasyon çerçevesinde bir iş yerinde yapılan aramada 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.