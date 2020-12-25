Nizip ilçesinde hırsızlık yapan 6 şüpheli şahıs yakalandı
Gaziantep’te, motosiklet, bisiklet, ev ve otodan hırsızlık yapan ve çok sayıda suç kaydı bulunan 6 şüpheli şahıs yakalandı. Hırsızlık anının öncesi ve sonrası güvenlik kameralarına yansırken, şahıslardan 2’si tutuklandı.
Gaziantep’te, motosiklet, bisiklet, ev ve otodan hırsızlık yapan ve çok sayıda suç kaydı bulunan 6 şüpheli şahıs yakalandı. Hırsızlık anının öncesi ve sonrası güvenlik kameralarına yansırken, şahıslardan 2’si tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda bir motosiklet ve bir bisiklet çalan, bir ev ile bir otodan hırsızlık olayını gerçekleştiren 6 şüpheli şahıs yakalandı. Hırsızlık anının öncesi ve sonrası güvenlik kameralarına yansırken, İ.H.Ö., N.D., İ.H.T., F.E., İ.H.D. ve T.U.A. isimli şahısların çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi. Şahısların çaldığı motosiklet, bisiklet ve bir çapa makinesi ele geçirildi.Yakalandıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 2‘si tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|14
|27
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|14
|26
|4. Beşiktaş
|13
|25
|5. Gaziantep FK
|13
|24
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|13
|20
|9. Trabzonspor
|14
|20
|10. Konyaspor
|13
|18
|11. Göztepe
|14
|18
|12. Rizespor
|13
|18
|13. Kasımpaşa
|14
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|13
|15
|17. Denizlispor
|13
|12
|18. Gençlerbirliği
|13
|12
|19. Kayserispor
|13
|10
|20. Ankaragücü
|13
|9
|21. Erzurumspor
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Menemen Belediyespor
|15
|18
|12. Ümraniye
|15
|17
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|12
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12