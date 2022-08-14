banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İşyeri hekimlerine müjde
İşyeri hekimlerine müjde
Sıcak hava pazarın ateşini düşürdü
Sıcak hava pazarın ateşini düşürdü
Obez kedi tam 8,5 kilo ağırlığında
Obez kedi tam 8,5 kilo ağırlığında
Bayrağımızı yakmaya çalışan şahıs yakalandı
Bayrağımızı yakmaya çalışan şahıs yakalandı

Nişantaşı’nda mağazada turistin çantasını çaldılar

Nişantaşı’nda 2 kişi, Suudi Arabistanlı kadın turistin alışveriş için girdiği mağazada bir anlık dalgınlığından faydalanarak çantasını çaldı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Asayiş 14.08.2022, 11:00
Nişantaşı’nda mağazada turistin çantasını çaldılar

Nişantaşı’nda 2 kişi, Suudi Arabistanlı kadın turistin alışveriş için girdiği mağazada bir anlık dalgınlığından faydalanarak çantasını çaldı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Olay, 11 Ağustos’ta Şişli Nişantaşı’nda bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre, Suudi Arabistan uyruklu Madawi Alshubality alışveriş yapmak için bir mağazaya girdi. Çantasını bir kenara bırakan turist kadın otururken o esnada mağazaya 2 kadın daha girdi. Alışveriş yapıyormuş gibi etrafa bakınan kadınlar, Madawi’nin bir anlık dalgınlığından faydalanıp asılı duran çantasını çalarak olay yerinden uzaklaştı. Suudi Arabistanlı turist, çantasını çalan kadınlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Turist kadının çantasının çalındığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu