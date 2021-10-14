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Nişantaşı’nda elektrik trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Nişantaşı’nda iki bina arasındaki elektrik trafosunda yangın çıktı. Korku ve panik yaşayan mahalle sakinleri sokağa dökülürken trafoda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Asayiş 14.10.2021, 20:29
Nişantaşı’nda elektrik trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Nişantaşı’nda iki bina arasındaki elektrik trafosunda yangın çıktı. Korku ve panik yaşayan mahalle sakinleri sokağa dökülürken trafoda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Şişli Nişantaşı Osman F. Seden Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki bina arasındaki elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Korku ve panik yaşayan mahalle sakinleri sokağa dökülürken trafoda çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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