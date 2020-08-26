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Nişanlısına tokat atan şahıs ’polise mukavemet’ suçundan adliyeye sevk edildi
NİŞANLISINA TOKAT ATAN ŞAHIS 'POLİSE MUKAVEMET' SUÇUNDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Asayiş 26.08.2020, 13:58
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Arnavutköy’de halk otobüsünde nişanlısına vurarak gündeme gelen şahıs, polise mukavemet suçundan adliyeye sevk edildi.
Coşkun A.’nın halk otobüsünde yanında oturan nişanlısı Sevda O.’ya tokat attığı görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hareke geçti. Şüpheli akşam saatlerinde Arnavutköy Durusu Mahallesi’nde bulunduğu evde gözaltına alındı. Coşkun A.’nın gözaltına alınma sürecinde ve gözaltında iken polise mukavemette bulunduğu öğrenildi. Nişanlısının şikayetçi olmadığı şüpheli, savcılık kararı ile polise mukavemet suçlarından dolayı adliyeye sevk edildi.
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