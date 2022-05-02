Nişanlısı tarafından öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı

İzmir’in Dikili ilçesinde ayrılma aşamasında olduğu nişanlısı tarafından tüfekle vurularak öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı. Olay, dün 21.00 sıralarında Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nişanlı olan Damla Akyıldız (37) ve Mustafa Burçin Akı’nın (49), 2 gündür kayıp oldukları öğrenildi. Akrabalarının 112 Acil Çağrı Merkezine durumu ihbar etmesiyle jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri, Karşıyaka ilçesinde bulunan kuru temizleme firmasında çalışan Mustafa Burçin Akı’nın 2 gün önce iş yerinden çıkıp nişanlısı ile birlikte Çandarlı’da kiraladıkları eve gittiğini tespit etti. İddiaya göre, ayrılma aşamasında olan çift evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Damla Akyıldız, evde bulunan av tüfeği ile nişanlısı Mustafa Burçin Akı’yı vurdu ardından intihar etti.

Nişanlısı tarafından vurulan adam toprağa verildi

Mustafa Burçin Akı’nın cenazesi yapılan otopsinin ardından sabah saatlerinde kuzenleri ve arkadaşları tarafından teslim alındı. Mustafa Burçin Akı’nın cenazesi, Soğukkuyu Merkez Cami’nde kılınan namazın ardından Soğukkuyu Mezarlığı’na defnedildi.