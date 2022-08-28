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Nişandan dönerken minibüsleri sulama kanalına devrildi: 3’ü ağır 10 yaralı
Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 10 kişi yaralandı.
Asayiş 28.08.2022, 13:26
Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 10 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ahmet Gök’ün kullandığı 34 DMV 370 plakalı minibüs, Osmaneli ilçesi Selçuk köyü yakınlarında, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekip ve jandarma çağrıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucu minibüs içerisinden çıkarılan yaralılardan 7’si Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine, durumu ağır olan 3 yaralı da Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ayrıca, minibüstekilerin Antalya’dan nişan töreninden döndükleri, Sakarya’ya gittikleri öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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