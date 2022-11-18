Nişan merasiminde sızan gazdan 70’ten fazla kişi zehirlendi

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde tüplü ısıtma sisteminden sızan zehirli gaz sebebiyle nişan merasimine katılan 70’ten fazla kişi zehirlendi.

Olay, akşam saatlerinde Kastamonu’nun Devrekani ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki düğün salonundaki tüplü ısıtma sisteminde meydana gelen gaz kaçağı sebebiyle davetliler zehirlendi. Gazın havalandırma sistemiyle yayılması neticesinde nişana katılan 70’ten fazla kişi zehirlendi. Zehirlenenler baygınlık, baş dönmesi, mide bulantısı gibi şikayetleri üzerine Devrekani Devlet Hastanesine başvurdu. İlk müdahaleleri yapılan vatandaşlardan durumları ciddiyetini koruyanlar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastanelerde tedavileri süren vatandaşlardan aralarında bir bebeğin de bulunduğu çok sayıda kişi tedavi altına alındı. Çok sayıda kişi yoğun bakım ünitelerine alınırken, çevre ilçelerdeki yoğun bakımlar da olası olumsuzluklara karşı hazır hale getirildi.

Öte yandan zehirlenme sebebiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kriz masası oluşturuldu. Kriz masasında anbean hastaların durumu ve süreçleri takip ediliyor.

Nişana katılan vatandaşlardan Yücel Beyazoğlu, eşinin rahatsızlandığını ve hastanede serum takıldığını belirterek, “Nişan merasiminden dolayı bir hayli zehirlenme vakası oldu. Çok sayıda kişi zehirlendi. Bayağı bir hastayı Kastamonu’ya getirdiler. Bizler de şu anda sonuçları bekliyoruz. Nasıl olduğuna dair kesin bir bilgimiz yok. Gaz zehirlenmesi olduğu söyleniyor ama tam ne olduğunu bilmiyoruz” dedi.