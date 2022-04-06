Nisan ayında karla mücadele

Kar ve çığ riski yüzünden yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç karayolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.

Karayolları 183’üncü Şube Şefliği ekipleri, yoğun kar ve çığ riski bulunması, ayrıca trafik yoğunluğu olmaması sebebiyle ulaşıma kapalı tutulan karayolunu ulaşıma açmak için Bağdeşen köyü mevkiine geldi. Greyder ve kepçe desteğindeki ekipler, yolu ulaşıma açmak için karla mücadele çalışmalarına başladı. Metrelerce karda çalışma yapan ekipler, zaman zaman zor anlar yaşadı.

Yolun bir hafta içerisinde ulaşıma açılması planlanıyor.