Nisa bebeği ölüme terk eden anneye 2 yıla kadar hapis kararı!

Pendik’te ‘Nisa Mihriban’ isimli bebeğini sokağa terk eden anne Ebru S. hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

NE OLMUŞTU?

Nazilli'de özel bir şirkette çalışan baba Hüseyin Küçük, çalıştığı sırada eşinden gelen telefonla hemen iş yerinden izin alarak hastaneye koştu. 15 Temmuz 2012 tarihinde doğan Hüseyin-Gülseren Küçük çiftinin ilk bebeği olan 28 günlük Nisa'nın kalbinin durunca Nazilli Devlet Hastanesi'nde yaşama döndürülmeye çalışıldı. Acı haber hemen ailenin diğer fertlerine de ulaştı. Nazilli Devlet Hastanesi'nde yeni doğan ünitesi bulunması ve doktorun olmaması nedeniyle bebeğin burada bakılamayacağı, tam teşekküllü bir hastaneye acilen nakledilmesi gerektiğini aileye iletildi.



DOKTORLARDAN BÜYÜK ÇABA



Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servis doktorları ve sağlık ekibi, Nisa bebeğin yaşaması için olağanüstü çaba sarf etmeye başladı. Hemen telefona sarılan doktorlar; Aydın, İzmir ve Denizli'deki hastaneleri aradı. Ama yer olmadığı konusunda aldıkları cevapla arayışlarını daha da genişleterek Uşak'ta bulunan Medical Park Hastanesinde yer buldu. Zamanla yarışan ekip 12.00'da hastaneye geldiği andan itibaren 3 saat içerisinde 3 kez kalbi duran bebeği yaşatmak için de büyük çaba sarf etti.



MİLLETVEKİLİ DEVREYE GİRDİ



Bebeğin acilen taşınması konusunda doktorlardan talimat alan baba Hüseyin Küçük, AK Parti Aydın Milletvekili Ali Gültekin Kılınç'tan yardım istedi. Acılı babanın imdadına yetişen Milletvekili Kılınç, doktorlardan aldığı bilgiye dayanarak Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter istedi. İzmir ve çevresindeki tüm ambulans helikopterlerin dolu olması nedeniyle Afyon'dan helikopter temin edildi. 1 saatte Nazilli'ye ulaşan ambulans helikopter Nazilli Belediyespor Futbol Tesislerine inerek bebeği almak için hazırlık yaptı.



AKCİĞERLERİNDE KANAMA BAŞLADI



Nisa bebek, annesi emzirdikten sonra uykusunda kusmuğunu asprie etmesi (yutması) sonucunda solunumu tıkandığı ve akciğerlerinde iltihaplar oluşması nedeniyle kanaması başladığı tespit edilince tüm hazırlıklar boşa gitti. 40 dakika ambulans içerisinde, 45 dakika da Ambulans helikopter içerisinde hazırlıkları sürdürülen bebeğin uçuşa dayanamayacağı belirtilerek karayolu ile hastaneye gitmesine karar verildi. Bu arada bebeklerinin bir an önce helikopterle hastaneye taşınmasını bekleyen acılı anne ve baba hayal kırıklığına uğrayarak sinir krizi geçirdi.



TEKRAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ



Nisa bebek, ambulans helikopterden tekrar ambulansa alınarak yeniden Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü. Zamanla yarış tekrar başlarken ambulans ile Uşak Medical Park Hastanesi için hazırlıklar yapıldı ve yola çıkıldı. Yaklaşık 10 dakika sonra Aydın'dan gelen müjdeli haberde ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yer ayarlandığı belirtildi. Hemen Uşak'a doğru yola çıkan ambulansın sürücüsünü arayan Nazilli Devlet Hastanesi Doktorları ambulansı Kuyucak ilçesinden geri çağırarak Aydın'a yönlendirdi.



7 saat süren tüm olumsuzluklara rağmen Nazilli Devlet Hastanesi doktorları ve sağlık ekibi sayesinde hayata tutunmaya çalışan Nisa bebek için ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tüm imkanlar seferber edilerek yeni doğan ünitesinde bir yatak ayarlandı. Kısa sürede ADÜ'ye ulaşan Nisa bebek, doktorların tüm çabalarına rağmen gece saat 02.00 sıralarında hayatını kaybetti. Yaşaması için büyük çaba harcanan Nisa bebeğin ölümü ailesi kadar doktorlarını da üzdü.