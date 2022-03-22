Ninesinin küpesini satıp ölümle tehdit eden torun tutuklandı

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde 68 yaşındaki kadın, torununun küpesini sattığını, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini belirterek şikayette bulundu. Şikayetin ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanan torun ise tutuklandı.

Manavgat’a Dikmen Mahallesinde torunuyla birlikte yaşayan 68 yaşındaki A.A., 24 yaşındaki torunu Ö.A.’nın küpesini sattığını, evde bulunan değerli eşyaları satmak istediğini, kendisine hakarette bulunup ölümle tehdit ettiğini belirterek jandarmaya şikayette bulundu. Sarılar Jandarma Karakolu ekiplerince Dikmen Mahallesinde yakalanan ve kimlik sorgusunda yoklama kaçağı olduğu belirlenen Ö.A.’ya tebligat yapıldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.