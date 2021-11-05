Nil Nehri’nin gözde gemisi alev alev yandı

Mısır’da Nil Nehri’nin en gözde yolcu gemisi ’’Kholoud El Nile’’ alev alev yandı.

Mısır’ın Akdeniz kıyısındaki Dimyat kentinde bulunan en meşhur yolcu gemisi ’’Kholoud El Nile’’ alev aldı. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangında Nil Nehri dumanla kaplandı. Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.