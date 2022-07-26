banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sudan Büyükelçisi Eltayeb, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu
Sudan Büyükelçisi Eltayeb, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu
Fındık işçisinin yevmiyesi belli oldu
Fındık işçisinin yevmiyesi belli oldu
Yaban Mersini hasadı başladı
Yaban Mersini hasadı başladı
Antalya’da valilikten sıcak saatler uyarısı
Antalya’da valilikten sıcak saatler uyarısı

Nil Nehri’nde yolcu gemisi kontrolden çıktı

Mısır’da Nil Nehri’nde kontrolden çıkan yolcu gemisi limanda duran diğer teknelere çarptı.

Asayiş 26.07.2022, 20:40
Nil Nehri’nde yolcu gemisi kontrolden çıktı

Mısır’da Nil Nehri’nde kontrolden çıkan yolcu gemisi limanda duran diğer teknelere çarptı.

Mısır’ın Nil Nehri kıyısında yer alan Luksor kentinde yolcu gemisi kontrolden çıktı. Gemi, limanda demirli bulunan diğer gemilere çarptı. Yolcu gemisinin demir attığı sırada meydana gelen arıza sonrası kaptanın geminin kontörlünü kaybettiği ifade edildi. Kazada ölen ya da yaralana olmadığı aktarıldı.

Yorumlar (0)
28°
açık