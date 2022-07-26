Nil Nehri’nde yolcu gemisi kontrolden çıktı

Mısır’da Nil Nehri’nde kontrolden çıkan yolcu gemisi limanda duran diğer teknelere çarptı.

Mısır’ın Nil Nehri kıyısında yer alan Luksor kentinde yolcu gemisi kontrolden çıktı. Gemi, limanda demirli bulunan diğer gemilere çarptı. Yolcu gemisinin demir attığı sırada meydana gelen arıza sonrası kaptanın geminin kontörlünü kaybettiği ifade edildi. Kazada ölen ya da yaralana olmadığı aktarıldı.