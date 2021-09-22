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Nikaragu’da 6.5 şiddetinde deprem

Orta Amerika ülkesi Nikaragua’da 6.5 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi.

Asayiş 22.09.2021, 14:48
Nikaragu’da 6.5 şiddetinde deprem

Orta Amerika ülkesi Nikaragua’da 6.5 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’nden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Nikaragua’nın Jiquilillo kentinin 78 kilometre güneybatısında yerel saatle 09.57’de 6.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 30.74 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can veya mal kaybı da bildirilmedi.

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