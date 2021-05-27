Nikaha giden aile kaza yaptı: 6 yaralı

Tekirdağ’da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 1’i çocuk 6 kişinin yaralandığı kazada adeta can pazarı yaşandı.

Kaza, Saray ilçesi çevreyolu yolu üzeri Büyükyoncalı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Büyükyoncalı Mahallesi’nden Saray istikametine gitmekte olan Rasim S. idaresindeki 33 ACK 369 plakalı otomobille, Saray’dan Çerkezköy istikametine seyreden Kenan A. idaresindeki 59 J 4052 plakalı servis minibüsü Büyükyoncalı Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan aynı aileden otomobil sürücüsü Rasim S., Kemal S., Zeynep S., Aysima S., Rukiye S. ve İlyas S. araçta sıkıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve ambulans sevk edilirken, yaralılar itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak Çerkezköy ve Saray Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kazanın ardından tek şeritten sağlanan trafik akışı kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

33 ACK 369 plakalı otomobilde bulunan aynı aileden 1’i çocuk 6 kişinin, bir yakınlarının nikahına gitmek için yola çıktıkları öğrenilirken, kaza yerine gelen yaralıların yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.