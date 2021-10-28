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Nijerya’dan terör örgütlerine bir darbe daha

Nijerya ordu sözcüsü Tuğgeneral Benard Onyuko, terör örgütü ISWAP’ın yeni lideri Malam Bako’nun ordu tarafından düzenlenen kara ve hava saldırıları sonucu öldürüldüğünü duyurdu.

Asayiş 28.10.2021, 19:57
Nijerya’dan terör örgütlerine bir darbe daha

Nijerya ordu sözcüsü Tuğgeneral Benard Onyuko, terör örgütü ISWAP’ın yeni lideri Malam Bako’nun ordu tarafından düzenlenen kara ve hava saldırıları sonucu öldürüldüğünü duyurdu.

Terör örgütü Boko Haram’ın bir kolu olan ISWAP lideri Ebu Musab el-Barnawi’nin öldürülmesinden iki hafta sonra ardından yerine geçen Malam Bako’nun da öldürüldüğü açıklandı. Nijerya ordu sözcüsü Tuğgeneral Benard Onyuko yaptığı açıklamada, terör örgütü ISWAP’ın yeni lideri Bako’nun ordu tarafından düzenlenen kara ve hava saldırıları sonucu öldürüldüğünü duyurarak, "Operasyonlar sırasında, ISWAP’ın yeni lideri Bako da dahil olmak üzere toplam 38 terörist unsur etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı. ISWAP’tan henüz konu hakkında açıklama gelmedi.

Haziran ayında terör örgütü Boko Haram lideri Shekau’nun öldüğünü duyurmuştu

El-Barnawi geçtiğimiz haziran ayında ortaya çıkan ses kaydında ise, terör örgütü Boko Haram lideri Abubakar Shekau’nun ISWAP ile çıkan bir çatışma sonrası ISWAP tarafından takip edildiğini ve Shekau’nun üzerindeki patlayıcıyı patlatarak, 18 Mayıs’ta kendisini öldürdüğünü ifade etmişti. Ses kaydında el-Barnawi, ISWAP’ın Shekau’ya kendilerine katılmak için fırsat verdiği belirtmiş, "Shekau, dünyada aşağılanmaktansa öbür dünyada aşağılanmayı tercih etti ve bir patlayıcıyı patlatarak anında kendini öldürdü" demişti.

Terör örgütü Boko Haram’ın bir kolu olan ISWAP, yaklaşık 12 yıldır Nijerya Silahlı Kuvvetlerine karşı saldırılar düzenlerken, çatışmaların Nijerya’nın komşu ülkeleri Çad ve Kamerun’a da yayılması ile yaklaşık 300 bin kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden oldu.

Öte yandan Boko Haram içerisinde 2016’da başlayan liderlik krizi, örgütün el-Barnawi ile Shekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Terör örgütü DEAŞ tarafından da desteklenen Boko Haram kurucu lideri Muhammed Yusuf’un oğlu el-Barnawi 2016 yılında Boko Haram’dan ayrılarak ISWAP’ı kurarak başına geçmişti.

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