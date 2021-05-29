Nijerya’daki alabora olan teknede can kaybı 76’ya yükseldi

Nijerya’da geçtiğimiz çarşamba günü yolcu teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 76’ya yükseldi.

Afrika ülkelerinden Nijerya’nın Niger eyaletinden Kebbi eyaletine giden ve 160’tan fazla yolcu taşıyan tekne geçtiğimiz çarşamba günü aşırı yük nedeniyle alabora olmuştu. Kebi Eyaleti Valiliği, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 76’ya yükseldiğini açıkladı. Kebi Eyaleti Valisi Atiku Bagudu da arama kurtarma çalışmalarında 26 kişinin kurtarıldığını belirterek, çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bagudu, eyalet hükümetinin daha fazla can ve mal kaybını önlemek için mevcut denizcilik yasalarının tekrar gözden geçirileceğini duyurdu.

Ulusal Ulaşım Kurumu (NIWA) Başkanı Yusuf Birma, teknenin aşırı yük nedeniyle battığını doğrulayarak, teknenin kapasitesinin 80 yolcu olduğunu ve tekneye alınması yasak olmasına rağmen 30 tane de motosiklet bulunduğu bilgisini verdi.

Öte yandan Niger eyaletinde 7 Mayıs’ta da yolcu taşıyan tekne batmış, olayda 30 kişi hayatını kaybetmişti.