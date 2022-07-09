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Nijerya’da tekne battı: 2 ölü

Nijerya’nın Lagos eyaletinde bir yolcu teknesinin batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi kayboldu.

Asayiş 09.07.2022, 21:24
Nijerya’da tekne battı: 2 ölü

Nijerya’nın Lagos eyaletinde bir yolcu teknesinin batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi kayboldu.

Nijerya’nın Lagos eyaletinde Ikorodu bölgesinde bir yolcu bir teknesi battı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Ulusal Su Yolları Kurumu Müdürü Sarat Braimah olayın ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 16 kişinin de kaybolduğunu söyledi. Braimah teknedeki 16 kişinin de kaybolduğunu ve kayıp yolcuları bulmak için bölgede arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü de 20 kişilik bir yolcu teknesi, terminalin 200 metre uzağında aniden batmış ve kazada 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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