Nijerya’da tapınaktan 20 ceset çıkarıldı

Nijerya’nın Edo eyaletindeki bir tapınakta mumyalanmış halde 20 ceset bulundu.

Nijerya’nın Edo eyaletinde bir tapınakta mumyalanmış halde 20 ceset bulundu. Edo Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Jennifer İwegbu, Benin kentinde bir tapınağa baskın düzenlendiğini ve tapınaktan mumyalanmış halde 15 erkek cesedi, 3 kadın cesedi ve 2 çocuk cesedi çıkarıldığını bildirdi. İwebgu, 3 şüpheli şahsın tutuklandığını ve kaçan zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Edo Eyalet Polis Komiseri Abutu Yaro ise bulunan cesetlerle ilgili detaylı soruşturmanın başlatılacağını bildirdi.