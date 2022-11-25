Nijerya’da silahlı saldırganlar 60 kişiyi kaçırdı

Nijerya’da Zamfara eyaletinde silahlı bir grup, Mevlid Kandili etkinliğine baskın düzenleyerek, 60 kişiyi kaçırdı.

Nijerya’nın Zamfara eyaletinin Kaura Namoda bölgesinde silahlı saldırganlar, Mevlid Kandili etkinliğine baskın düzenledi. Görgü tanıklarına göre, motosikletli saldırganlar etrafa ateş açtıktan sonra çoğunluğu kadın olan 60 kişiyi kaçırdı. Baskında eşi kaçırılan Abdulkarim Haruna yaptığı açıklamada, “Burada her gün biri öldürülüyor ya da kaçırılıyor. Lütfen hükümet harekete geçsin ya da adaleti getirsin” dedi.

Nijerya’nın büyük bir çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu kuzey eyaletlerinde Mevlid Kandili, Kasım’ın sonuna kadar kutlanıyor.

Öte yandan, suç oranının yüksek olduğu Zamfara eyaletinin Zurmi bölgesinde Salı günü gerçekleştirilen başka bir silahlı saldırıda 19 kişi öldürülmüştü.