Nijerya’da otobüs otomobile çarptı: 20 ölü

Nijerya’nın Oyo eyaletinde bir yolcu otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya’nın Oyo eyaletinin Ibarapa bölgesindeki Lanlate karayolunda bir yolcu otobüsüyle bir araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçların alev almasının ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ekipleri sevk edildi. İbarapa Bölge Başkanı Gbenga Obalowo, kazanın ardından yaptığı açıklamada, araçların kafa kafaya çarpıştıklarını söyleyerek, 20 kişinin yanarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Polis, kazanın otobüs sürücüsünün aşırı hız yapması nedeniyle meydana geldiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Nijerya’nın kuzeybatısındaki Kaduna eyaletinde de geçtiğimiz temmuz ayında bir otoyolda 3 aracın çarpışması sonucu 30 kişi hayatını kaybetti.