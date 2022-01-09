Nijerya’da köylere saldırı: 200 ölü

Nijerya’nın Zamfara eyaletinde silahlı saldırganlar tarafından köylere düzenlenen saldırılarda 200 kişinin öldüğü belirtildi.

Nijerya’nın kuzeyindeki Zamfara eyaletinde silahlı militanlar köylere saldırı düzenledi. Evlerin yakıldığı saldırılarda en az 200 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Cuma günü yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Salı ve Perşembe günleri arasında bölgeye yaklaşık 300 motosikletli silahlı saldırganın geldiği ve 100’den fazla kişiyi öldürdüğü belirtilmişti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kuşatma altındaki topluluklara ve diğer Nijeryalılara, hükümetin onları kaderlerine terk etmeyeceğine dair söz veriyorum, çünkü bu haydutlardan kurtulmaya her zamankinden daha fazla kararlıyız" dedi. Buhari, masum insanlara yapılan saldırıların askeri güçlerin operasyonlarına karşı yapılan çaresiz eylemler olduğunu söyledi.

Nijerya hükümeti Çarşamba günü, saldırganları terörist olarak nitelendirerek güvenlik güçlerine operasyonlarını arttırması talimatı vermiş, bölgeye binlerce asker gönderilmişti.