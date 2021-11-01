Nijerya’da çöken 21 katlı binanın enkazında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Nijerya’nın Lagos kentinde çöken inşaat halindeki 21 katlı binanın enkazında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Nijerya’nın en büyük kenti ve eski başkenti olan Lagos’ta inşaat halindeki 21 katlı bina çökmüş, İkoyi bölgesinde bulunan binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Yapılan çalışmalar neticesi 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, enkaz altında çok sayıda kişinin olmasından endişe edildiği belirtildi.

Lagos Emniyet Müdürü Hakeem Odumosu, can kayıplarını doğrulayarak, 3 kişinin ise enkazdan sağ çıkarıldığını açıkladı.

Binanın neden çöktüğü henüz bilinmezken, görgü tanıkları inşaat halindeki binanın katlarının birbirlerinin üzerine çökerek yıkıldığını ifade etti.

Lagos’ta 2019 yılında bir okulun çökmesi sonucu 10 kişi, 2014’te ise 6 katlı binanın çökmesi sonucu 116 kişi hayatını kaybetmişti.