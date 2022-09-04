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Nijerya’da bina çöktü: 2 ölü
Nijerya’nın Lagos kentinde inşaat halindeki 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Asayiş 04.09.2022, 16:33
Nijerya’nın Lagos kentinde inşaat halindeki 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya’nın Lagos kentinde inşaat halindeki 7 katlı bina çöktü. Lagos Acil Durum Yönetim Ajansı, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ajansın genel müdürü Olufemi Oke Osanyintolu en az 4 kişinin enkaz altında kaldığının tahmin edildiğini belirterek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
Afrika’nın en kalabalık ülkesi Nijerya’da, denetimlerin yetersiz olması ve inşaat malzemelerinin kalitesinin düşük olması nedeniyle sık sık bina çökmeleri meydana geliyor.
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