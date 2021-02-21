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Nijerya’da askeri uçak düştü
Nijerya’da hava kuvvetlerine ait bir askeri uçağın motor arızası nedeniyle düştüğü belirtildi.
Asayiş 21.02.2021, 15:41
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Nijerya’da hava kuvvetlerine ait bir askeri uçağın motor arızası nedeniyle düştüğü belirtildi.Nijerya’nın başkenti Abuja’da, King Air 350 tipi bir askeri uçak Nnamdi Azikiwe Uluslararası Havaalanı yakınlarında düştü. Uçakta 2’si mürettebat 6 kişinin bulunduğu öğrenilirken, can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Uçağın düşmeden önce motor arızası bildirdiği belirtildi.