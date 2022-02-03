Nijerya açıklarındaki petrol gemisinde patlama

Nijerya açıklarında 10 mürettebatın bulunduğu 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip petrol üretim gemisinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Nijerya kıyılarındaki Ukpokiti petrol sahasında petrol şirketi SEPCOL tarafından işletilen gemide patlama meydana geldi. Nijer Nehri deltasında bulunan ve 2 milyon varil petrol depolama kapasitesine sahip gemi, patlamanın ardından alevlere teslim oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere göre alevler geminin tamamını sardı. SEPCOL İcra Kurulu Başkanı Ikemefuna Okafor yaptığı açıklamada, "Şu anda bildirilen bir ölüm vakası yok, ancak olaydan önce gemide 10 mürettebatın olduğunu doğrulayabiliriz. Güvenlikleri ile ilgili soruşturmalara öncelik veriyoruz" ifadelerini kullandı. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını aktaran Okafor, durumun kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirtti.