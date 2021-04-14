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Nijer’de okulda çıkan yangında 20 çocuk öldü

Nijer’in başkenti Niamey’de bir okulda çıkan yangın sonucu en az 20 çocuğun öldüğü belirtildi.

Asayiş 14.04.2021, 13:04
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Nijer’de okulda çıkan yangında 20 çocuk öldü

Nijer’in başkenti Niamey’de bir okulda çıkan yangın sonucu en az 20 çocuğun öldüğü belirtildi.

Birleşmiş Milletler’e göre dünyanın en fakir ülkesi Nijer’in başkenti Niamey’de Pazartesi günü samandan yapılan dersliklerin bulunduğu bir okulda yangın çıktığı belirtildi. Ders saatinde çıkan yangında saman kulübeler şeklindeki 21 sınıfın alev aldığı ve bir sınıfta mahsur kalan en az 20 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Öğretmenler sendikası yetkilisi Mounkaila Halidou, yaptığı açıklamada alevlerin okulun kapısını sardığını bu nedenle öğrencilerin yangından duvardan atlayarak kaçmak zorunda kaldığını söyledi. Yangından kaçamayan çocukların anaokulu öğrencisi olduğunu ifade eden Halidou, okulda toplam 800 öğrencinin eğitim aldığını belirtti.

Nijer Başbakanı Ouhoumoudou Mahamadou, yangın çıkan okulu ziyaret ederek ailelere başsağlığı dileklerini iletti.
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