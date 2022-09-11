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Niğde’ye şehit ateşi düştü
Pençe-Kilit Operasyonunda görev yapan 26 yaşındaki Niğdeli Piyade Çavuş Savaş Borlu şehit oldu.
Asayiş 11.09.2022, 17:28
Pençe-Kilit Operasyonunda görev yapan 26 yaşındaki Niğdeli Piyade Çavuş Savaş Borlu şehit oldu.
Niğdeli Piyade Çavuş Savaş Borlu’nun şehadet haberi Değirmenli Beldesi’nde yaşayan annesine Hanife Borlu’ya verildi. Belde halkı tarafından şehit Borlu’nun evine Türk bayrakları asıldı.
Bekar olan şehit Piyade Çavuş Savaş Borlu’nun babasının il dışında çalıştığı öğrenildi.
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