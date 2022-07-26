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Niğde’deki trafik kazaları kameralara yansıdı

Niğde’de meydana gelen maddi ve yaralamalı trafik kazaları, kameralarca kaydedildi.

Asayiş 26.07.2022, 14:05
Niğde’deki trafik kazaları kameralara yansıdı

Niğde’de meydana gelen maddi ve yaralamalı trafik kazaları, kameralarca kaydedildi.

Kentin çeşitli noktalarında bulunan kameralara farklı tarihlerde meydana gelen yaralamalı ve madde hasarlı trafik kazaları yansıdı. Görüntülerde, kontrolsüzce dönen bir otomobile motosikletin çarpması, diğer kazada ise hızla gelen bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje girmesi yer alıyor.

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