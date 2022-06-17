banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Fenerbahçe’de Bruma ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe’de Bruma ilk antrenmanına çıktı
Çin üçüncü uçak gemisini suya indirdi
Çin üçüncü uçak gemisini suya indirdi
Futbolda 1. Transfer ve Tescil dönemi başladı
Futbolda 1. Transfer ve Tescil dönemi başladı

Niğde’deki kuzen cinayetinde 2 tutuklama

Niğde’de, bir kişinin sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Asayiş 17.06.2022, 11:21
Niğde’deki kuzen cinayetinde 2 tutuklama

Niğde’de, bir kişinin sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Kentte geçtiğimiz dün meydana gelen olayda tartıştığı kuzeni Battal Kılınç’ı (26) pompalı tüfekle öldüren Mustafa B. ve kaçmasına yardımcı olan 2 kişi, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kılınç’ı pompalı tüfekle öldüren kuzeni Mustafa B. ve kaçmasına yardım ettiği belirlenen arkadaşı S.K. tutuklandı. O.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu