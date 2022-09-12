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İmam Hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in ’ev hapsi’ şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.
Niğde’deki cinayette 4 şüpheli adliyede
Niğde’de Hüseyin Doğan’ın öldürülmesiyle ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Asayiş 12.09.2022, 10:43
Niğde’de Hüseyin Doğan’ın öldürülmesiyle ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Karabulut Sokak’ta Hüseyin Doğan’ın (19) öldüğü silahlı kavgayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları incelemeler sonucu, O.E, M.Ç. ve C.N. ile kavgada yaralanan ve tedavisi tamamlanan T.H.T’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Olaya karıştığı belirlenen F.Ö.’yü yakalama çalışmaları ise sürüyor.
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