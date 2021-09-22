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Niğde’de zincirleme kaza: 7 yaralı

Niğde’de 3 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Asayiş 22.09.2021, 21:43
Niğde’de zincirleme kaza: 7 yaralı

Niğde’de 3 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İnönü Mahallesi Yeşilburç Caddesi’nde meydana geldi. E.B. yönetimindeki 51 HY 487 plakalı otomobil ile M.Ç. (63) idaresindeki 51AAE 287 plakalı otomobil ve N.G’nin (55) kullandığı29 AS 661 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan E.D, S.D, M.D. ve E.D. ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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