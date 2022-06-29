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Niğde’de yangın: 3’ü çocuk 5 kişi kurtarıldı

Niğde’de yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı evde meydana gelen yangında 3’ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 29.06.2022, 11:43
Niğde’de yangın: 3’ü çocuk 5 kişi kurtarıldı

Niğde’de yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı evde meydana gelen yangında 3’ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şahinali Mahallesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, dairedeki yabancı uyruklu 3 çocuk ve 2 kadını kurtardı. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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