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Niğde’de Türkmenistan uyruklu FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

NİĞDE'DE FETÖ/PDY SORUŞTURMA KAPSAMINDA TÜRKMENİSTAN UYRUKLU ZANLI GÖZALTINA ALINDI.

Asayiş 05.11.2020, 16:00
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Niğde’de Türkmenistan uyruklu FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Niğde’de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüte üye olduğu iddiasıyla Türkmenistan uyruklu I.I’yı il merkezinde yakaladı.

Gözaltına alınan üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen I.I, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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