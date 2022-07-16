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Niğde’de traktör devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Niğde’de traktör römorkunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Asayiş 16.07.2022, 20:15
Niğde’de traktör devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Niğde’de traktör römorkunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Hacıabdullah beldesinde Z.E. (40) yönetimindeki 51 AB 532 plakalı traktör seyir halimdeyken römork traktörden ayrılarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada römorkta bulunan Simge Karakuzu (21), Irmak Erdoğan (10), Mustafa Kemal Erdoğan (14), Ahmet Erdoğan (4), Kadir Can Erdoğan (18), Sudenaz Karakuzu (18) ve Filiz Erdoğan (36) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede Filiz Erdoğan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Simge Karakuzu’nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ile ilgili inceleme başlattı.

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