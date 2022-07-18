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Niğde’de traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Niğde’de traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Asayiş 18.07.2022, 22:45
Niğde’de traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Niğde’de traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Dündarlı beldesinde O.D. yönetimindeki 38 TK 169 plakalı traktör devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü O.D. ile traktörde bulunan Ahmet Gül ve Y.D., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Gül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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