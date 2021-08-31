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Niğde’de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Niğde’de traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Asayiş 31.08.2021, 14:43
Niğde’de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Niğde’de traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayırlı köyünde meydana gelen kazada, Arif Tekin (77) yönetimindeki 68 EC 231 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Arif Tekin ve yanında bulunan eşi Durdu Tekin (71) ambulanslarla Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durdu Tekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arif Tekin’in tedavisi ise devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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