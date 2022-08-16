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Niğde’de şüpheli çanta alarmı

Niğde’de kaldırımda bulunan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi.

Asayiş 16.08.2022, 21:09
Niğde’de şüpheli çanta alarmı

Niğde’de kaldırımda bulunan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Dr. Sami Yağız Caddesi’nde meydana gelen olayda, valizin bir süredir kaldırımda olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, valizin etrafına güvenlik şeridi çekip vatandaşları alandan uzaklaştırarak caddeyi trafiğe kapattı. Özel elbise giyen bomba imha uzmanı, şüpheli valizi fünye ile patlattı. Kontrollü patlamanın ardından incelenen valizin boş olduğu görüldü.

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