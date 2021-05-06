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Niğde’de plastik kırma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti

Niğde’de bir dönüşüm fabrikasında çalışan bir işçi, plastik kırma makinesine düşmesini sonucu hayatını kaybetti.

Asayiş 06.05.2021, 12:34
Niğde’de plastik kırma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti

Niğde’de bir dönüşüm fabrikasında çalışan bir işçi, plastik kırma makinesine düşmesini sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren plastik dönüşüm tesisinde çalışan 21 yaşındaki Alişan Aytaş, henüz belirlenemeyen bir nedenle plastik kırma makinesine düştü.

İşçi arkadaşlarının düştüğünü gören diğer işçiler hemen üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ekibi ve AFAD sevk edildi. Ekipler, genç işçi Aytaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aytaş’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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