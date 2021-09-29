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Niğde’de otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Niğde’de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Asayiş 29.09.2021, 12:02
Niğde’de otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Niğde’de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Ulukışla-Pozantı yolunda meydana geldi. Bahattin B. yönetimindeki 01 SU 279 plakalı otomobil ile Abdurrahman B.’nin kullandığı tır çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Bahattin B. (70) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Hanife B. (66) ve tır sürücüsü Abdurrahman B. ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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