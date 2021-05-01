Niğde’de kız arkadaşını vurdu, hastaneye bırakıp kaçtı

Niğde’de tartıştığı erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın, ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Efendibey Mahallesi Nagehan Sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. G.K.(33) İddiaya göre K.Ç (23) isimli kız arkadaşı ile telefonda tartışmaya başladı. Tartışma üzerine G.K, kız arkadaşının evine gelerek kapıyı açmasını istedi. Olumlu yanıt alamayan G.K, kapının arkasından tabancayla kız arkadaşına ateş etti.

Kapıyı açarak K.Ç’nin yaralandığını gören G.K, kendi otomobiliyle kız arkadaşını Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinin önüne bırakarak kaçtı. Ameliyata alınan kadının sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi Gazeteci İsmet Sayın Caddesi’nde yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.