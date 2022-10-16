Niğde’de kiraladığı forklifti Kayseri’de satan dolandırıcı yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, Niğde’de kiraladığı forklifti kente getirerek satan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Niğde’de forklift kiralayan A.B., kiraladığı forklifti Kayseri’ye getirerek sattı. Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 600 bin TL değerindeki forklifti 300 bin TL’ye sattığı tespit edilen A.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.B., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.