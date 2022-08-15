Niğde’de ki kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarında

Niğde’deki trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Kentin çeşitli noktalarında bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına farklı tarihlerde meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları yansıdı. Görüntülerde, kontrolsüzce kavşağa giren iki otomobilin çarpışması, diğer kazada ise otomobile yeşil ışığın yanmasıyla hareket eder otomobilin yayaya çarptığı yer alıyor.