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Niğde’de kahreden kaza

Niğde’de kamyonla çarpışan motosikletteki karı koca hayatını kaybetti.

Asayiş 15.07.2022, 15:18
Niğde’de kahreden kaza

Niğde’de kamyonla çarpışan motosikletteki karı koca hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Bor İlçesi Altunhisar Kavşağında Mevlüt A. yönetimindeki 51 BL 558 plakalı kamyon, Hikmet T. ’nin kullandığı 51 KV 519 plakalı motosiklete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Hikmet T. (48) ve eşi Özlem T.’nin (44) hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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