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Niğde’de havai fişek atılması yasaklandı

Niğde’de orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ormanlara yakın bölgelerde havai fişek kullanılmasının yasaklandığı bildirildi.

Asayiş 10.08.2021, 16:18
Niğde’de havai fişek atılması yasaklandı

Niğde’de orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ormanlara yakın bölgelerde havai fişek kullanılmasının yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Son zamanlarda ülkede meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Valilikçe alınan kararların uygulanmasının ve sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, ormanlara yakın yerlerde yapılacak düğün ve nişan gibi sosyal organizasyonlarda havai fişek kullanılmasının yasaklanmasına ve ormanlık alanlarda drone denetimlerinin artırılmasına karar verildi. Genel güvenliği tehlikeye atan suçlardan silahla havaya ateş etme olaylarının engellenmesine yönelik önleyici tedbirlerin geliştirilerek devam ettirilmesi de kararlaştırılan toplantıda, düzensiz göçmen faaliyetlerine karşı alınan tedbirler gözden geçirildi, komşu illerle koordine halinde yeni tedbirlerin hayata geçirilmesine yönelik yeni kararlar alındı.
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